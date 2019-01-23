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sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları

çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta devir eden sonuçları büyük bir merakla bekliyor. Geçtiğimiz hafta 918. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmamış ve 645.514,15 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 21 olmuştu. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta çekilecek? Sonuçlar açıklandıktan sonra işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panelden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.1.2019 11:08
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 23 Ocak

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta büyük devir etmesi ile beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA 23 OCAK

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 23 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra Şans Topu MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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