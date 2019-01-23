TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı

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Kaza, 05.00 saatlerinde, Kocaeli TEM otoyolu Şekerpınar yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Aksoy yönetimindeki 34 KH 0421 plakalı otomobil yol üzerinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan refüje ok gibi saplandı. Kaza sonrası sürücü Yusuf Aksoy ve Tanju Erdoğan otomobil içerisinde sıkıştı. Çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.Otomobilde sıkışan vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu otomobil içerisinde sıkışan Aksoy ve Erdoğan kurtarıldı.Kurtarma çalışmaları sırasında Tanju Erdoğan'a bağlanan serumu tutan bir vatandaşın korku dolu bakışları dikkat çekti.Aksoy ve Erdoğan çevrede ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.