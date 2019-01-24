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'da eşini oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren babadan haberi!

'da eşini oğlunun gözü önünde bıçaklayan baba yakalandı. Ajanslara haberi olarak olayda cani baba 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde karısını kalbinden bıçaklamış daha sonra oğlu öpüp helallik isteyerek kaçmıştı. İşte o babayla ilgili gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.1.2019 09:29
Adana'da eşini oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren babadan son dakika haberi!

Olay, 21 Ocak günü sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyislik yapan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı (55) kendisini aldattığı düşüncesiyle eşi Leyla Avcı'yı (50) sürekli darp etmeye başladı. Çocukları için susan kadın, en son yaz aylarında yediği feci bir dayak sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından kocaya uzaklaştırma verildi. Uzaklaştırma verildiği dönemde kadın, kocasından boşanmak istediğini söyledi ancak kocası tarafından ölüm tehdidi alınca korkup, boşanmaktan vazgeçti.

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Adana'da eşini oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren babadan son dakika haberi!
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