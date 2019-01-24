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Atatürk Havalimanı'nda sır cip

'da Atatürk Havalimanı otoparkında özel güvenlik görevlilerinin yaptığı rutin kontroller sırasında kapısının açık olduğu fark edilen lüks bir cipin içinde yüksek miktarda çek ve yaklaşık 70 bin lira değerinde Türk Lirası ve döviz bulundu.

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 17:48 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 18:06
Atatürk Havalimanı'nda sır cip

Havalimanı İç Hatlar otoparkında görev yapan TAV özel güvenlik görevlileri dün öğlen saatlerinde yaptıkları rutin kontroller sırasında lüks bir cipin kapılarının açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine araçta inceleme yapan görevliler, bagajda bir çanta buldu. Yapılan incelemede çantada 2 milyon 740 bin TL değerinde çek, 34 bin 925 TL, 5 bin 915 Dolar, 25 Euro ve 866 Moldova para birimi olan Leyi çıktı. Bunun üzerine araç sahibini bulmak için terminal içerisinde yapılan anonslar da sonuç vermeyince çanta ve içindekiler tutanak altına alınarak TAV Kayıp Eşya Ofisi'ne teslim edildi.

Dün sabah saatlerinde bırakıldığı tespit edilen aracın bir inşaat şirketine yöneticisi olduğu öğrenilen B.N.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, B.N.'ye ulaşmak için çalışma başlattı.

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Atatürk Havalimanı'nda sır cip
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