Hollywood filmlerini aratmayan hırsızlık

Adana, Hollywood filmlerini aratmayacak bir hırsızlığa sahne oldu. İzmir'de, bir panelvan aracın alt kısmını bir insanın geçebileceği şekilde kesen Bozan D. (40), Ahmet Ş. (30) ve Hasan E. (28), Adana'ya geldi. Sokaklarda gezerek rögar kapaklarının üzerinde aracı durduran 3 hırsız, aracın kesik kısmından kapağı kaldırıp yer altına inip, fiber optik internet kablolarını kesti. Kestikleri kabloları da aynı yoldan minibüse çıkaran hırsızlar, rögar kapağını tekrar kapatıp, hiç bir şey yokmuş gibi yollarına devam etti. Aynı şekilde 6 farklı rögardan hırsızlık yapan zanlılar, kabloları da hurdacıya sattı. Sistem arıza yapınca kabloların çalındığını fark eden internet şirketi teknikeri E.A., durumu polise bildirdi.







ÜÇ ZANLI TUTUKLANDI

Hemen harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı Seyhan ilçendeki Tellidere mahallesinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyince, bir panelvan aracın rögar kapağının üzerinde 13 dakika boyunca kaldığını fark etti. Bunun üzerine görüntüleri detaylı inceleyen polisler gördüklerine inanamadı. Bir kişinin araç içinden rögar kapağını kaldırıp delikten içeri girerek hırsızlık yaptığını fark eden polis, plakasını tespit ettiği aracı kullanan 3 hırsız ile kabloları sattıkları hurdacı Abidin B.'yi yakaladı. Telekom şirketine milyonlarca lira zarar veren, yüzlerce evi günlerce internetsiz bırakan ve suçlarını itiraf eden 3 zanlı tutuklandı. Hurdacı Abidin B.'ye ise ev hapsi verildi. Telekom şirketi, şüphelilerden maddi zararını da talep etti.

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