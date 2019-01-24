Maskeli motorcular Balat’ta terör estirdi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'un Balat semtine önceki gece 23.30 sıralarında motosikletlerle gelen yüzleri maskeli 6 saldırgan, pompalı tüfek ve tabancalarla rastgele ateş açtı. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda, bir çay ocağında oturan Ahmet adındaki genç kalçasından yaralandı. Saldırganlar olayın ardından kaçarken ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kaçarken maskelerini çıkaran saldıran grubun kimliklerinin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.