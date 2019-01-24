Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Maskeli motorcular Balat’ta terör estirdi

Maskeli motorcular ’ta terör estirdi

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019
Maskeli motorcular Balat’ta terör estirdi
İstanbul'un Balat semtine önceki gece 23.30 sıralarında motosikletlerle gelen yüzleri maskeli 6 saldırgan, pompalı tüfek ve tabancalarla rastgele ateş açtı. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda, bir çay ocağında oturan Ahmet adındaki genç kalçasından yaralandı. Saldırganlar olayın ardından kaçarken ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kaçarken maskelerini çıkaran saldıran grubun kimliklerinin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maskeli motorcular Balat’ta terör estirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN