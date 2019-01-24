Polisten ‘papağan’ uyarısı

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İstanbulSiber Suçlar Şubesi, derin ekleme yöntemini kullanarak insanların banka ve kredi kartlarını kopyalayan bir siber dolandırıcılık çetesini çökertti. Polisin tespitlerine göre; çete üyeleri farklı bankaların ATM cihazlarına 'Papağan' adı verilen özel kopyalama cihazları yerleştirdi ve 315 kişiye ait kart bilgilerini kopyaladı. Farklı bankaların ATM'lerinin beyinlerine özel cihazlar yerleştiren çete, ATM'lere şifre giriş bölümlerini görecek şekilde gizli kameralar da yerleştirdi ve mağdurların kart şifrelerini edindikten sonra kredi kartı ve banka hesaplarını boşalttı. Yarım milyon liralık vurgun yapan çetenin üyeleri H.Y., İ.D., Y.E., O.U. ve H.E. yakalandı ve cezaevine koyuldu. Emniyet, 'Papağan Vurgunu'na karşı uyarı notu hazırladı:Birden fazla banka veya kredi kartı olanlar farklı şifre kullanmalı.Günlük düşük harcama limiti belirlenmeli.Kart harcamaları cep telefonlarına mesajla bildirilmeli.Ödeme yapılırken, kartlar POS makineleri haricinde bir başka cihazdan geçirilmemeli.POS cihazı ile ödeme yapılırken cihaz, bulunulan noktaya istenmeli.ATM ve POS cihazlarına şifre girişi yapılırken, şifre başkaları tarafından görülmemeli.Banka ve kredi kartlarından yapılan para çekme, alışveriş işlemleriyle ilgili hesap özetleri sık sık kontrol edilmeli.