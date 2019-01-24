Somuna sıkışan parmak böyle kurtarıldı

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 10 yaşındaki Salih Arda Diş, evin bahçesinde oynadığı sırada yerde bulduğu metal somunu parmağına taktı.
ACİL SERVİSE GİTTİLER
Sıkışan somunu çıkarmak için uzun süre çabalayan Diş'in ailesi başarılı olamayınca Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.
Dumandan etkilenen köpek kalp masajıyla hayata döndürüldü
SONRAKİ DURAK İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ OLDU
Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Diş, yakınlarınca Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü.
İPLE ÇÖZDÜLER
İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağında sıkışan somunu ip yardımıyla çıkarmayı başardı.