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Somuna sıkışan parmak böyle kurtarıldı

'da 10 yaşındaki çocuğun parmağı somuna sıkıştı. Ailesinin tüm çabalarına rağmen çıkarılamayan için çareyi hastaneye gitmekte bulan aileye burada da çare bulunamadı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 19:51 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 20:03
Somuna sıkışan parmak böyle kurtarıldı

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 10 yaşındaki Salih Arda Diş, evin bahçesinde oynadığı sırada yerde bulduğu metal somunu parmağına taktı.

ACİL SERVİSE GİTTİLER

Sıkışan somunu çıkarmak için uzun süre çabalayan Diş'in ailesi başarılı olamayınca Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

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SONRAKİ DURAK İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ OLDU

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Diş, yakınlarınca Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü.

İPLE ÇÖZDÜLER

İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağında sıkışan somunu ip yardımıyla çıkarmayı başardı.


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Somuna sıkışan parmak böyle kurtarıldı
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