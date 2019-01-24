Ters yöne girdi hayalleri yok etti

BUGÜN NELER OLDU

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Şemse Sarı'nın (21) en büyük hayali hemşire olmaktı. Bu hayalini gerçekleştirmek için de açık liseye gidiyordu. Liseyi bitirip üniversite sınavına girecek ve sınavı kazanırsa hemşire olacaktı. Şemse, bir yandan da hem kendi masraflarını çıkarmak, hem de ailesine destek olmak için bir tekstil atölyesinde çalışıyordu. Önceki akşam da arkadaşı Bahar Ökten (23) ile birlikte işten döndüğü servis minibüsünden inip, yolun karşısı geçmek istedi. Bu sırada seferini tamamlayan halk otobüsünün sürücüsü Celenk Tokay, yakıt aldıktan sonra aracı, evin önüne bırakması için, muavinliğini yapan kardeşi Mehmet Tokay'a teslim etti. Kestirmeden gitmek için ters yola giren Tokay, iki kıza çarptı. Şemse olay yerinde, Bahar ise hastanede yaşamını yitirdi.Gaziantep'te yaşayan 3 çocuk babası Ahmet Polat'ın (45), dün doğum günüydü. Sabah Beykent Mahallesi'ndeki evinden, motosikletiyle Kunduracılar Sitesi'ndeki iş yerine gitmek üzere yola çıktı. Ancak sol şeritte giden bir halk otobüsü, başka bir araca çarpmamak için aniden manevra yapınca, Polat'ı altına aldı. Talihsiz adamı yaklaşık 60 metre sürükleyen halk otobüsü sürücüsü kaçtı. Ağır yaralanan Polat ise kaldırıldığı Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Bartın AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın kuzeni olan ve 2.5 ay önce evlenen Tanju Kalaycı (31), bir otelde çalışıyordu. Önceki akşam mesaisi bitince iş arkadaşı Mustafa Akkabak'ın (42) kullandığı otomobille Çeştepe Köyü'ndeki evlerine gitmek için yola çıktı. Ancak otomobil arıza yaptı. Tanju Kalaycı da inip itmeye başladı. Bu sırada Recep Bayrak'ın (31) kullandığı otomobil arkadan çarptı. İki otomobil arasında sıkışan Kalaycı öldü.