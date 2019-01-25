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Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya doğum günü kutlaması

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019
Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya doğum günü kutlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlık yaptığı dönemde tanıştığı ve sonrasında yakından ilgilendiği Down Sendromlu İbrahim Ertepe 48 yaşına girdi. Ertepe'ye AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nda doğum günü partisi düzenlendi. Kutlamada AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un yanı sıra Ertepe'nin ailesi katıldı. Ertepe, kendisi için hazırlanan doğum günü mumlarını üfledikten sonra pastayı kesti. Arısoy kendi aldığı montu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın aldığı ayakkabıyı Ertepe'ye doğum günü hediyesi olarak verdi.
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Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya doğum günü kutlaması
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