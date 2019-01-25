Sanal oyunlara sıkı denetim

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çocukları intihara sürükleyen ve sanal ortamda bir virüs gibi yayılan Mariam ve Mavi Balina gibi sözde oyun akımlarına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle son dönemde Türkiye'de de gençler arasında şüpheli intiharların artması sebebiyle intihar konulu dijital oyun videoları mercek altına alınırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "BTK ile birlikte bilinçlendirme çalışmalarımıza hız verdik. Bu konuda ilk önce ailelere iş düşüyor, aileler çocuklarını sanal ortamda iyi takip etmeliler. Eskiden çocuklar sokakta şekerle kandırılırdı, şimdi şekerle kandırma işi online ortama taşınmış durumda" dedi. Araştırmalar neticesinde Mavi Balina ve Mariam gibi sözde oyunların tarayıcı tabanlı olmadığı, sabit bir internet sitesinin bulunmadığı, indirilip kurma şeklinde çalışmadığı ve resmi bir satışının olmadığının belirlendiğini anlatan Sayan, "Bu nedenle oyunun kaynağına doğrudan ulaşılamamakta ve böyle bir yapıda çalışan sözde oyunun BTK tarafından engellenmesi mümkün olamamaktadır" dedi.Sayan, arama motorlarında bu tür oyunlara yönlendirici nitelikteki reklam içeriklerinin kaldırılmasına ve çocukların bilinçlendirilmesine yönelikte çalışmalar yapıldığını belirterek, bu kapsamda Google Türkiye ile de çalışma yapıldığını anlattı. Ayrıca çocukların interneti ve dijital oyunları daha güvenli kullanmaları için BTK tarafından birçok etkinlik ve çalışma yapıldığını sözlerine ekledi.