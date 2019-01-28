En acı teyit

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Antalya'nınKemer ilçesindeki hortumda aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın ayakkabısı bulundu. Arama çalışmalarını yerinden inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, baba Ahmet Acar'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Kemer'de 24 Ocak'ta hortum nedeniyle, Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu araç dereye sürüklenmişti. Anne Acar kurtarılırken, kızı kaybolmuştu. Arama çalışmaları sırasında Acar'ın ayakkabısının teki, kaybolduğu yerin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Çamyuva Sahili'nde derenin döküldüğü yerde bulundu. Baba Acar, ayakkabının fotoğrafını çekip Buse'nin annesine gönderdi. Anne de ayakkabıyı teyit etti. Arama çalışması sırasında daha önce de genç kızın çantası kayalıklarda bulunmuştu. Bakan Soylu, kaybolan Kader Buse Acar'ın bulunması için ekiplerin gayretli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.Hortumfelaketini SABAH'a değerlendirilen meteoroloji uzmanları, özellikle Akdeniz'de benzer felaketlerin önümüzdeki yıllarda artarak süreceği uyarısında bulundu. Küresel ısınmanın etkisiyle bu tür afetlerin görülme oranını 30 kat artırdığını söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, "Vatandaşlar uyarıları dikkate almalı, selfie çekinmek için sokağa çıkmamalı" dedi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise, "İlk olarak eğitime önem vermeliyiz. İnsanlar afetlerin ne olduğunu neler yapmaları gerektiğini öğrenmeli" şeklinde konuştu.