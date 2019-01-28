Son dakika: Küçük Emine Karadağ "Mavi Balina" kurbanı olmuştu... Bakanlık'tan Mavi Balina açıklaması

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Son dakika: Küçük "" kurbanı olmuştu... Bakanlık'tan Mavi Balina açıklaması

Son dakika haberi... 'da geçen hafta babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki 'ın '' oyununun kurbanı olduğu ortaya çıkmıştı. Emine Karadağ'ın amcası Mahmut Karadağ, "Anne ve babalar çocuklarını akıllı telefonlardaki ve bilgisayar üzerinden oynanan oyunlardan uzak tutsunlar. Devlet bu tür oyunların erişimini yasaklasın." demişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan son dakika mavi balina açıklaması geldi. Bakan Sayan, çocukları "Mavi Balina" ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı korumak için çalıştıklarını belirterek, "Oyun kılıfıyla kültürel kodlarımızı ve çocuklarımızın güvenliğini hedef alan, sosyal ağlarda viral olarak yayılan tehlikelere karşı ailelere de büyük görevler düşüyor." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.1.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 19:33

DSİ Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Emine Karadağ'ı hayattan koparan olay, 21 Ocak Pazartesi günü meydana geldi. Yarıyıl karnesinde teşekkür belgesi alan Emine Karadağ, babasının evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle intihar etti. 2'si kız 4 çocuk sahibi olan Karadağ ailesi kızlarının ölümüyle yıkıldı.

Emine'nin hayatını kaybetmesinin ardından defterlerini inceleyen aile ve polis, küçük kız tarafından çizilen balinalar ile figürlere rastlamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, çocukları "Mavi Balina" ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı korumak için çalıştıklarını belirterek, "Oyun kılıfıyla kültürel kodlarımızı ve çocuklarımızın güvenliğini hedef alan, sosyal ağlarda viral olarak yayılan tehlikelere karşı ailelere de büyük görevler düşüyor." ifadesini kullandı. Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Mavi Balina oyununa karşı aileleri uyardı.

İşte son yaşanan "Mavi Balina" dehşeti ile ilgili yürek burkan detaylar ve Bakan Sayan'ın yaptığı açıklamalar...

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Son dakika: Küçük Emine Karadağ "Mavi Balina" kurbanı olmuştu... Bakanlık'tan Mavi Balina açıklaması
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