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Gemicilerin cenazeleri geldi

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019
Gemicilerin cenazeleri geldi
Kerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Rusya'nın başkenti Moskova'dan dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirilen cenazeleri Atatürk Havalimanı'nda yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Kazada hayatını kaybeden çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok'un cenazesi uçakla İzmir'e gönderilirken, Yüce Karanki ve Sinan Karabulut'un cenazeleri Yalova'ya, Semih Solak'ın cenazesi ise aileleri tarafından Çanakkale'ye götürüldü. Yakınlarını kaybeden acılı aileler, Kerç Boğazı'nda meydana gelen kazada ihmal olduğunu savundular.
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Gemicilerin cenazeleri geldi
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