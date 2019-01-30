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Aile boyu dilencilere gözaltı

'nda aile boyu dilencilik yaparak vatandaşlardan zorla para talep eden Suriyeli şahıslar zabıta ve polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 09:35
Aile boyu dilencilere gözaltı

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde Suriyeli şahısların dilencilik yaptığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Suriyeli bir anne - babanın çocuklarını dilendirdiğini tespit eden ekipler şahısları takibe aldı. Takip sonucunda şahıslar dilencilik yaptıkları sırada Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil memurlar tarafından gözaltına alındı.

Dilencilik yapan Suriyeli aile cezai işlemlerin yapılması için Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

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Aile boyu dilencilere gözaltı
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