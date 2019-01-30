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sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları 30 Ocak

çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta sadece bir kişinin bildiğin sonuçları büyük bir merakla bekliyor. Geçtiğimiz hafta 919. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi olmuş ve tam tamına 1.358.898,40 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 15 olmuştu. Peki, Şans Topu 30 Ocak çekilişi saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 09:41
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 30 Ocak

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 1 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sadece bir kişiye çıkması ile beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 30 OCAK ÇARŞAMBA

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 30 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra Şans Topu MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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