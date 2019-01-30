Sayısal Loto 30 Ocak sonuçları belli oldu! İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun 30 Ocak çekilişi için nefesler tutuldu. Vatandaşların merakla beklediği sayısal loto sonucu belli oldu. İşte sayısal loto 30 Ocak sonuçları.. Sayısal Loto ne kadar ikramiye veriyor? İşte Sayısal Loto'ya dair merak edilen her şey haberimizde... NOT: Biletinizi sabah.com.tr'den kontrol edebilirsiniz...
Giriş Tarihi: 30.1.2019 21:54Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 21:56
Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.15'de http://www.mpi.gov.tr adresinde...