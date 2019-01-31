Adli kontrol kararı kaldırıldı

BUGÜN NELER OLDU

BirTV programındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar için verilen adli kontrol kararı savcılık tarafından kaldırıldı. Müjdat Gezen (75) ve Metin Akpınar (77), bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturma sonucu mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Akpınar ve Gezen'e haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verilmişti. Gezen'in adli kontrol şartı geçen hafta Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırılmıştı. Savcılık dün de Akpınar hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.