İSKİ çalışma saatleri! İSKİ saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Vatandaşların İSKİ çalışma saatleri hakkında araştırma yapmaları son derece normal. Bazı çalışanlar açılış saatinden önce gidip sıra beklemeden işlemlerini tamamlamak istiyor, bazı vatandaşlar ise öğle arası mola vakitlerini öğrenip ona göre gitmeyi hedefliyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde İSKİ saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? sorusunun cevabını derledik.

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ BURADA - İSKİ ne zaman kapanıyor?

İSKİ çalışma saatleri şu şekilde; hafta içi her sabah 08:30'da başlayan İSKİ çalışanlarının mesaisi öğlen 12:00'da yemek molasıyla araya giriyor. 12:00 ile 13:00 arasında yemek molası söz konusu. 13:00'da başlayan İSKİ mesaisi 17:00'da sona erer. İSKİ vezneleri de hafta içi 08:00 - 16:00 saatleri arasında vatandaşın hizmetine açıktır. Cumartesi günleri de 09:00 - 13:00 saatleri arasında İSKİ vezneleri açıktır.