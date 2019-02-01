Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Anne ile kızı soba kurbanı

Anne ile kızı soba kurbanı

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019
Anne ile kızı soba kurbanı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Servet Özkan (79) ile kızı Fatma Özkan (49) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Kayseri'de etkili olan fırtına sonrası Tomarza ilçesi Kesir Mahallesi'nde oturan Servet Özkan ve kızı Fatma Özkan'dan haber alınamadı. Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine eve giden ekipler anne Servet Özkan ile kızı Fatma Özkan'ı hareketsiz şekilde buldu. Anne ile kızının yapılan kontrollerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan anne ile kızının cesetleri, otopsi için Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne ile kızı soba kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN