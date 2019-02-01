Anne ile kızı soba kurbanı

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Kayseri'ninTomarza ilçesinde Servet Özkan (79) ile kızı Fatma Özkan (49) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Kayseri'de etkili olan fırtına sonrası Tomarza ilçesi Kesir Mahallesi'nde oturan Servet Özkan ve kızı Fatma Özkan'dan haber alınamadı. Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine eve giden ekipler anne Servet Özkan ile kızı Fatma Özkan'ı hareketsiz şekilde buldu. Anne ile kızının yapılan kontrollerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan anne ile kızının cesetleri, otopsi için Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.