Anne-kız kanseri birlikte yendi

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İzmir'dememe kanserine yakalandıktan 3 ay sonra annesi Betigül Özönans'a da aynı tanı koyulan Yağmur Öztürk, annesiyle birlikte mücadele ettiği kanseri yenmeyi başardı. Konak'ta yaşayan bir çocuk annesi 30 yaşındaki pilates eğitmeni Yağmur Öztürk, geçen yıl şubat ayında göğsündeki kitleden şüphelenmesi sonrası başvurduğu Kent Onkoloji Merkezi'nde ameliyat oldu. Öztürk'ün göğüsünden alınan parçada yapılan patolojik incelemede kitlenin kötü huylu olduğu ve iki lenfe de yayıldığı belirlendi. Ameliyatın ardından kemoterapi ve ışın tedavisi gören Öztürk'ün 64 yaşındaki annesi Betigül Özönans'a da Mayıs'ta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri teşhisi kondu. Sol göğsünde 4 santimetre çapında kitle saptanan Özönans, kızıyla aynı merkezde yapılan ameliyatla göğsü alınarak kemoterapi tedavisi gördü. Annesiyle birlikte kanseri yenen Yağmur Öztürk, "Erken teşhis çok önemli. Sadece kabullenerek, eğlenerek, tadını çıkararak, biraz da şımararak bu zamanı atlattım. Bu hastalıkla yolu kesişenler öncelikle kesinlikle 'neden ben' diye sormasınlar. Herkesin, her insanın bedeninde kanser yatıyor. Karşınıza çıktığında bir 'dur' deyin. Evet geldin ama ben seni tedavi edebilirim, geçip gidersin sadece 6 aylık bir süreç var. Evet saçların dökülecek, saçların, kirpiklerin dökülecek ama her şeyin çözümü var. Saçıma bir eşarp takarım gezerim, kaşımı boyar gezerim, bir takma kirpik taktırırım çok da güzel olur. 6 ayda böyle geçer gider diye gayet hoş bir şekilde, kendinize inanarak geçirebilirsiniz" dedi. Anne Betigül Özönans da kızına kanser tanısı konduğunda çok üzüldüğünü, aynı tanıyı kendisi aldığı zaman ise hiç üzülmediğini dile getirerek "Tedavi olunca geçeceğine de inandığım için çok fazla etkilenmedim. Stresten uzak duruyorum. Diğer hastalara da morallerini yüksek tutmalarını, beslenmelerini, tedavilerine uymalarını öneririm" diye konuştu.