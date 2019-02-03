Dilendirilen çocuğa devlet koruması

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortak bir çalışma başlatarak aileleri tarafından dilendirilen çocuklar için harekete geçti. Proje kapsamında emniyet güçlerince mobil ekip kuruldu. Dilendirilen çocukları tespit eden ekipler çocuk istismarını meslek haline getiren aileler hakkında işlem başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ümit Babayiğit ve İstanbul Valiliği'nde görevli bir yönetici koordineli olarak çalışıp, kolluk kuvvetlerince getirilen çocukları denetim altına almaya başladı. Ailelerin çocuklarını ihmal mi yoksa ekonomik olarak istismar mı ettiği araştırıldı. Çocuklarını 'gelir kaynağı gibi görüp' sömüren aileler hakkında savcılık soruşturması başlatıldı. Savcı karşısında ifade veren ailelere ilk etapta para cezası kesildi. Ailelere, çocukların tekrar dilendirilmesi ve okula gönderilmemesi durumunda 3 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra evlatlarının devlet tarafından koruma altına alınacağı uyarısı yapıldı.Proje kapsamında 6 ayda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görev alanı içindeki 978 çocuğun ailesine para cezası kesildi. Projenin ikinci ayağında ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. 978 dezavantajlı çocuk takip altına alındı. Okula devam edip etmedikleri, ya da tekrar dilendirildikleri tespit edilirse çocukların devlet koruması altına alınması sağlanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bu projenin Türkiye geneline yayılması hedefleniyor. İlerleyen günlerde Ankara ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illerde projenin hayata geçmesi bekleniyor.TürkCeza Kanunu'nun 229'uncu maddesi dilendirilen çocukla ilgili yaptırımları şöyle anlatıyor: "Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bu suçun üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. (3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması halinde, verilecek ceza bir kat artırılır."İstanbul Emniyeti'nin mobil ekipleri dilendirildiği tespit edilen çocukların yakalanması sırasında hem kendi hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokmamak için titizlikle görev yapıyor. Dilendiği tespit edilen çocuklara sessizce yaklaşan ekipler hızlı bir şekilde mağdur durumlarından kurtarmaya çalışıyor. Çocuklara aileleri tarafından uyuşturucu ya da uyarıcı bir ilaç verdiği şüphesi üzerinde duran kolluk kuvvetleri, durum sonrası Sağlık Bakanlığı yetkililerini de bilgilendirerek projeye dâhil etmeyi hedefliyor.