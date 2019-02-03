Koruma altındaki çocukların kayak keyfi

BUGÜN NELER OLDU

MuşGençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü iş birliğinde, "Sosyal Uyum" projesi kapsamında Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altında kalan çocuklar için kayak etkinliği düzenlendi. Muş Kayakevi'nde "Sosyal Uyum" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Suriyeli çocukların da aralarında bulunduğu çocuk evleri koordinasyon merkezinde kalan 75 çocuk kayak yapıp güzel bir gün geçirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatih Bingölbalı, "Uzun süredir kurumumuz tarafından sokakta dilenen, yabancı uyruklu çocuklar, korucu aileler tarafından bakım altına alınıyor" dedi.