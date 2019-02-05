Beklentisi hizmet olanın adayı kısmet olsun

BUGÜN NELER OLDU

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yerel seçimlere kısa bir süre kala kadın muhtar adaylarının çokluğu dikkati çekiyor. Mahallelerini evleri, sokakları da evlerinin koridorları gibi gördüklerini belirten kadınlar, 31 Mart gecesi kazananların kendileri olacaklarına inanıyor. Bozüyük ilçe merkezinde 9 mahallede muhtarlık için 11 kadının yarışması hemcinslerini de sevindiriyor. Dört Eylül Mahallesi muhtar adayı 46 yaşındaki Zerrin Kaya ise 3 kız annesi olduğunu ve çocuklarının tamamının üniversitede öğrenim gördüğünü anlattı. Muhtarlık yarışında kendisine güvendiğini vurgulayan Kaya, "1.5 yıldır uğraşıyoruz, çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. İnsanların tepkisi güzel, olacak gibi ama yine de 31 Mart akşamını bekliyorum. Şu anki muhtarımız ve bir de bayan muhtar adayı var rakibim olarak. Kimsesizlerin kimsesi olmak adına bu yola çıktım. Bir sloganım var, noterden tescilimizi aldık; (Her oy kendi hikâyesini anlatır, neden senin de bir hikâyen olmasın. Bir oy deyip geçmeyin muhtar Zerrin'i deneyin.)" şeklinde konuştu. Kasımpaşa Mahallesi muhtar adayı 3 kız annesi emekli Sibel Berksoy, 11 yıldır aynı mahallede ikamet ettiği bilgisini verdi. Çocuklarından birinin okulunda sınıf annesi olarak görev aldığını aktaran Berksoy, "Mahalleye yeni bir yüz gelsin istedik. Çoğunlukla gençlere fırsat vermeyi istiyoruz. Mahallede festival tadında çeşitli etkinlikler yapmak istiyorum. Birçok düşüncem var. Kiminle konuştuysam, 'Size oy veririm' diyor. Kazanmak niyetiyle girdik, kesinlikle kaybetmeyeceğim. Sloganım, Yenilikçi Kasımpaşa için yeni aday Sibel'i seçin." ifadelerini kullandı. İlçede Yeni Mahalle, Dört Eylül, Yeşikent, Kasımpaşa'nın yanı sıra Çarşı, Tekke, Yediler, Yenidoğan ve Akpınar mahallelerinde kadın muhtar adaylar kıyasıya yarışıyor.