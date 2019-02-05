Bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 5 Şubat İSKİ su kesintisi açıklaması

Bireylerin İSKİ adıyla bildiği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bağcılar, Esenyurt, Fatih, Kadıköy ve Şişli ilçelerinde su kesintisi yaşandığını açıkladı. Yaşanan kesintiye neden olarak, 'İçmesuyu şebeke hattındaki arızanın onarımı' gösterilirken vatandaşlar da konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Belirtilen ilçelerde yaşayan bireyler, 'Bugün sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.2.2019 - 11:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

AVCILAR

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Cihangir Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.2.2019 - 09:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.2.2019 - 09:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.2.2019 - 09:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENYURT

Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah,Bağlarçeşme Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.2.2019 - 10:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

FATİH

Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.2.2019 - 09:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.2.2019 - 10:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler : Gülbahar Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 5.2.2019 - 11:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.