Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Sayısal Loto 6 Şubat bilet sorgulama – Son dakika haberler

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (6 Şubat 2019) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto 6 Şubat çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:40'ta çekilecek ve 22.00'ye doğru açıklanacak.

İşte Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişi ile ilgili detaylar ve çekiliş sonuçları...