Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bölgede gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde etkili oluyor.

Kara yolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN GİRMESİN

Bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda uyarırken, araçlarında kış lastiği olmayanların Bolu Dağı güzergahını kullanmamasını istedi.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde sağanak etkili oluyor.