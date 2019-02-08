Ağlayarak savunma yaptı: Utanç duyuyorum

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İstanbul'da 53 yıllık eşini kıskançlık yüzünden öldüren 84 yaşındaki Bilal Aksakal ağlayarak yaptığı savunmasında "Utanç duyuyorum" dedi.Sarıyer'de geçen Eylül ayında 76 yaşındaki eşi Esme Aksakal'ı cep telefonuna gelen mesajlar nedeniyle 4 bıçak darbesiyle öldüren 84 yaşındaki Bilal Aksakal'ın, İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ağlayarak savunma yapan Bilal Aksakal "53 yıl sonra böyle bir şey yapmaktan utanç duyuyorum. Herşey onu çok fazla sevmemden oldu. 50 yıl boyunca annesiz babasız Almanya'da çalıştık, birbirimize sarıldık. Ona olan sevgimi ihanet olarak kabul ettim ve hazmedemedim. O bana 'Ben 50 yıldan beri seninle aynı yatağı paylaştım, maymun gözünü şimdi açtı' dedi. Bu sözü beni çok incitti" diye konuştu.Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünde Bilal Aksakal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isterken mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.