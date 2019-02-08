Mucize kurtuluş

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İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nda dün bir mucize yaşandı. Azra Havva Tekgöz (5) olaydan 19 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Yaşanan faciada; Ayşe Alemdar (45), Yıldız Gündüzoğlu (33), Fatma Kahraman (65) ile Mustafa Alemdar (50), eşi Safiye Alemdar (45), annesi Safiye Alemdar (75) ağabeyi Erdoğan Alemdar (55), ve Erdoğan Alemdar'ın kızları Eslem (18) ve Ecrin Alemdar (11), halaları Saime Alemdar ile henüz kimliği tespit edilemeyen iki kişi öldü. 3'ü ağır 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın, olaydan önce sallandığı, kolonlarının kesildiği ve camlarının patladığı ortaya çıktı. İşte 12 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı faciaya ilişkin detaylar:Enkazdan yaralı olarak çıkarılanlardan biri, 5'inci katta oturan 37 yaşındaki Nazan Tekgöz'dü. Tekgöz, çökme anında evde 5 yaşındaki kızı Azra Havva'yla birlikteydi. Olay sırasında buzdolabı masanın üstüne düştü. Çocuk o boşlukta kaldı ve hayata tutundu. Enkazdan ilk kurtarılan anne oldu. Azra Havva ise olaydan 19 saat sonra enkazdan sağ çıkarılıp annesinin tedavi gördüğü hastaneye kaldırıldı. Başarılı ameliyat geçirdi. Baba Fethi Ahmet Tekgöz, kızının durumunun iyi olduğunu söyledi.Çöken apartmanı çevreleyen 7 bina riskli. Binalar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yunus Apartmanı'nda çökme ihtimali belirdi. Bina boşaltıldı. Çökme tehlikesine karşı lazerle sık sık kontrol edildi.Olay yerinde incelemede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Haber alınamayan kaç kişi var?" sorusuna "Bu rakamları tam net bir tabloya ulaştıktan sonra vereceğiz" dedi. Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u arayarak bilgi aldığını da sözlerine ekledi.Kartal'ın CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Yeşilyurt, SABAH'a konuştu: "Binanın müteahhidi Hikmet Yeşilyurt ile dedelerimiz kardeş. İstanbul'da 3 bine yakın akrabamız, köylümüz yaşıyor. Hepsini tanımamız mümkün değil. Söz konusu binanın altında bir tekstil atölyesi varmış. Belediyeden arkadaşlarımız o atölyeyi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlemiş. Burada 50 civarında insan çalışıyormuş. İnsan kaybının artmamasının önemli nedenlerinden biri de bu."MAHALLE sakinleri, çöken binayla ilgili akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya attı: Bu binanın bodrum katında tekstil atölyesi vardı. 2 gündür tadilat yaplıyordu. Çalışanlar izinliydi. Makinelere yer açmak ve makineleri yerleştirmek için kolonları kestiler. Önceden de binada sallanmalar oluyordu ancak tadilat nedeniyle sallanmalar yoğunlaştı. Olay günü bazı dairelerin camları patladı. Yaptırmak için camcı çağırmışlardı. Ancak bina komple çöktü. Maalesef o camcı da enkaz altında kaldı.OLAY yerine annesiyle gelen Mehmet Balta, babası Volkan Balta'nın (44) camcı olduğunu belirterek "Binanın ilk katının camları patlamış. Babam ölçü almaya geldi. Ölçü aldıktan sonra ellerini yıkamaya giriyor. Bu esnada da apartman çöküyor. Hâlâ çıkartılmadı. Çıkmış olsaydı muhakkak bize ulaşırdı" dedi.BINADA olay sırasında babaannesi Hatice Aliefendioğlu ile aynı evde bulunan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar da olaydan saatler sonra sağ kurtarıldı. Bu arada Başkan Erdoğan, vücudunda küçük çaplı doku zedelenmeleri olan minik adaşı Mahmut Tayyip'i ve ailesini telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.ENKAZ yığınına dönen 8 katlı binanın yapımında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı. Üst üste binen binanın beton kat tavanlarında deniz kabukları yetkililer tarafından belgelendi. 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği Büyük Marmara Depremi'nde de yıkılan binaların büyük bir kısmının deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıkmıştı.Azra Havva Tekgöz (5), Tayyip Mahmut Alemdar (9), Hilal Tuana Alemdar (13), Halil İbrahim Alemdar (23), Nazan Tekgöz (37), Güler Yılmaz (56), Hüsniye Yaman (59), Leyla Yaman (63), Ali Alemdar (75), Adile Oral (77)Adem Alemdar (47), Bahriye Aktar (75), Hatice Aliefendioğlu (81): Gökay Alemdar, Mert Aydın (19), Melih Aydın (17) ve Eylül (1.5)İSTANBUL İtfaiyesi, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH ve AKUT başta olmak üzere birçok ekibin can siperane çalışmasına hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katıldı. Köpekler koku ve sese karşı ekiplere yardımcı oldu.