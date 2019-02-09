20 bin öğretmenin 15 bini doğuya atandı

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için düzenlenen törene katıldı. Bakan Selçuk, salondakilerden kura numarası için 9 ayrı rakam istedi. Kura numarasına göre ataması yapılan öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı. 20 bin yeni atamayla 920 bin 524 olan öğretmen sayısı 940 bin 524'e, doluluk oranı ise yüzde 89'den 91'e çıktı. Atamada Güneydoğu Arnadolu'ya 8 bin 470, Doğu Anadolu'ya 6 bin 438 öğretmen atandı Bu bölgeleri bin 756 kontenjan ile İç Anadolu, bin 229 kontenjan ile Akdeniz, bin 34 kontenjan ile Karadeniz, 768 kontenjan ile Marmara ve 305 kontenjan ile Ege Bölgesi izledi. En çok kontenjan ayrılan ilk 10 il ise Şanlıurfa (2 bin 605), Van (bin 613), Gaziantep (bin 145), Diyarbakır (bin 142), Şırnak (bin 93), Ağrı (bin 9), Mardin (821), Hatay (794), Muş (781), Bitlis (600) oldu. Öte yandan en çok kontenjan ayrılan ilk 10 alan şöyle oldu: "Sınıf öğretmenliği (3 bin 47), İngilizce (2 bin 38), din kültürü ve ahlak bilgi- si (bin 910), okul öncesi öğretmenliği (bin 601), ilköğretim matematik öğretmenliği (bin 401), Türkçe (bin 903), Rehberlik (bin 56), Özel Eğitim (bin 2), Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi (919), Beden Eğitimi (845).ANKARAMilli Eğitim Bakanı Selçuk törendeki konuşmasında şunları söyledi:Arkadaşlarımız bize güç katacaklar ve Türkiye'de tüm çocuklarımızın daha güzel hizmet alması, daha güzel bir eğitim öğretim imkanı sağlanması açısından katkı sağlayacaklar.Sizin artık "Mezun olduk ve öğretmen olduk" şeklinde düşünmek yerine "Asla mezun olmayacağız, sürekli öğreneceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Bu sisteme çok daha büyük katkılar sağlayacağız" şeklinde bir inanç geliştirmeniz bizi mutlu eder.Eğer buradaki bu heyecanınızı meslek hayatınız boyunca korursanız o zaman inanın ki Türk eğitim sistemi çok iyi mesafeler alacaktır. Ama atandıktan sonra bir atalet, yavaşlama olursa da o zaman yaptığımız işin hakkını hukukunu teslim etmemiş olacağız.