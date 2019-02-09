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Eşine ‘şişko’ diyen yandı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca emsal niteliğinde bir dava açıldı. Eşine ‘şişko’ imasında bulunan eş hakkında hakaret suçu kapsamında yargılama başlatıldı.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 11:29
Eşine ‘şişko’ diyen yandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eşine 'şişko' imasında bulunan eş hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Emsal niteliği taşıyan dava Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 20 yaşındaki Neslihan D. 24 yaşındaki Tolga D. ile evliydi.

İstanbul Sarıyer'de ikamet eden çift geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sırasında genç koca iddiaya göre eşine karşı 'Sen kilolusun, senden utanıyorum' diye konuştu. Genç kadın ise eşinin kendisine karşı sarf ettiği sözler nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek karakola koştu. Polis merkezinde ifade veren genç kadın eşinin cezalandırılmasını istedi.

EMSAL NİTELİĞİNDE DAVA

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca genç koca hakkında soruşturma başlatıldı. Savcı karşısında ifade veren Tolga D. amacının hakaret etmek olmadığını beyan etti. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında genç kadına 'şişko' imasında bulunarak psikolojisinin bozulmasına neden olan koca hakkında dava açtı. Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Genç koca ilerleyen günlere hakim karşısına çıkacak.

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Eşine ‘şişko’ diyen yandı
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