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Dr. ’ün acı günü

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Dr. Mehmet Öz’ün acı günü
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz (94) dün akşam hayatını kaybetti. Mustafa Öz, uzun süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. 3 Ekim 1925 tarihinde Konya Bozkır'da doğan Mustafa Öz, devlet parasız yatılı okullarında okuduktan sonra 1950'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni de burslu bitirdi. Daha sonra kendi imkanlarıyla ABD'ye giden Öz, genel cerrah ve profesör unvanlarını kazandı. ABD'de 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen Öz, Bilim Üniversitesi Cerrahi Bilimler Dalı Başkanlığı yaptı.
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Dr. Mehmet Öz’ün acı günü
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