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İyimserlik kronik ağrılarla savaşıyor

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Giriş Tarihi: 11.2.2019
İyimserlik kronik ağrılarla savaşıyor
ABD'NIN Michigan Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, iyimserliğin kronik ağrıların yok olmasında etkili olduğunu gösterdi. ABD Ordusu'nda görevli 21 bin askerin verileri değerlendirilerek yapılan çalışmada, iyimser ruh haline sahip askerlerin görevden döndükten sonra daha az kronik ağrı çektiği belirlendi. Kötümser askerlerin ise iyimser olan askerlere göre yeni sırt ağrısı, eklem ağrısı veya sık görülen baş ağrıları bildirme oranının yüzde 35 daha fazla olduğu görüldü. Çalışma raporu JAMA Network Open'da da yayınlandı.
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