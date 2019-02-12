7 yaşındaki Cemal'in güvercin sevgisi

Babasını örnek alarak 4 yaşından bu yana güvercin besleyen ilkokul birinci sınıf öğrencisi Cemal Lebabidi'nin hayvan sevgisi görenlerin ilgisini çekiyor. Lebabidi Ailesi'nin evinin bahçesindeki kümeste beslediği güvercinler uçarak Cemal'in başına konuyor. Cemal de güvercinleri dudaklarına sıkıştırdığı ve elinde tuttuğu yemlerle besliyor. Baba Selim Lebabidi, yaklaşık 70 güvercinleri bulunduğunu belirterek, "Oğlum okula gidip geldikten sonra güvercinleriyle ilgileniyor. Güvercinler onu çok seviyor, ağzından ve elinden yem yiyor. Mutlu oluyor" dedi. Cemal Lebabidi ise "Babamdan görüp 3 yıldır güvercin besliyorum. Çok seviyorum onları. Okuldan gelince güvercinlerimi besliyorum" diye konuştu.

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