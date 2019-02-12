Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

ve 'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüsleri () ve Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri 'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 06:05 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 07:17
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İstanbul Deniz Otobüsleri
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi

Bursa Deniz Otobüsleri
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN