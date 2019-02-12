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'de 5 katlı bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı

'de 5 katlı bir bina yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Eşyaları evlerinde kalan bina sakinleri ekiplerin incelemelerinin ardından izin verilirse evlerine girip eşyalarını alabilecek.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 14:25
Küçükçekmece'de 5 katlı bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı

Tevfikbey Mahallesi Şehit Mehmet Sevinç Sokak'ta bulunan 5 katlı bina dün akşam saatlerinde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Apartman sakinlerinden birinin polise haber vermesiyle binaya gelen belediye görevlileri binanın boşaltılması kararı aldı. Bina sakinleri gün içerisinde inceleme yapan ekiplerden gelecek haberle binada bulunan eşyalarını almayı bekliyor. 1997 yılında yapıldığı öğrenilen binanın çevresinde ekipler önlem alırken, binanın kapısı da belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Binanın ne zaman yıkılacağı kararı belediye ekiplerinin yapacağı incelemeler sonucunda belli olacak.

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Küçükçekmece'de 5 katlı bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı
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