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12 yaşındaki çocuk duvarın altında can verdi

’nın Akçakale ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, yağış sonrası hasar oluşan duvarın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 14:37
12 yaşındaki çocuk duvarın altında can verdi

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Çukurca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Ö. (12), akrabasının evine gitmek için evden çıktı. Evlerinin yakınında bulunan ve yağış sonrası hasar gören bahçe duvarı, çocuğun üzerine devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Enkaz altında kalarak ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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12 yaşındaki çocuk duvarın altında can verdi
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