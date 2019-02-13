Fatma Girik hayranını affetti

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Sinema sanatçısı Fatma Girik, kendisini taciz ettiği iddiasıyla davacı olduğu 40 yıllık hayranı Mehmet Alsan'ı (71) mahkemede affetti. Girik sanığın yaşından ve özür dilemesinden dolayı şikâyetinden vazgeçtiğini İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne bildirdi. Duruşmaya sanık Alsan ve Girik'in avukatı katıldı. Son sözü sorulan sanık Alsan, "Pişmanım" dedi. Mahkeme sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi. Girik, hayranı Alsan'ın 2017'de annesinin evine gelerek bıraktığı mektupta sarf ettiği rahatsız edici sözler nedeniyle savcılığa başvurmuştu.