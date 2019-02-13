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Kar yolları kapattı, 'nda onlarca araç mahsur kaldı

Balıkesir'in Edremit, Havran ve 'nin Yenice İlçeleri arasında kalan 'nın Kapanca-Hanlar-Kalkım yolunda gece başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Zaman zaman kar yağışı nedeniyle kapanan yolda onlarca araç mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçları orman köylüleri traktörleri ile kurtarıyor

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 14:27
Kar yolları kapattı, Kazdağları'nda onlarca araç mahsur kaldı

Kazdağları'nın Kapanca-Hanlar-Kalkım mevkinde gece saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar yüksekliği 10 santimetreye kadar çıktı. Kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde yol zaman zaman trafiğe kapandı.

BİRÇOK ARAÇ YOLDA KALDI

Birçok araç yolda ilerleyemeyince beklemek zorunda kaldı. Yolda kar yağışı nedeniyle mahsur kalanları orman köylüleri dört çeker traktörleri ile kurtardı. Bölgede içlerinde yolcu otobüsleri ve kamyonlarında bulunduğu onlarca araç mahsur kaldıkları yerden kurtulmak için ekipleri çalışma yapmasını bekliyor. Bölgeye çalışma yapması için Karayolları Ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Yetkililer bu yol kesimine mecbur kalınmadıktan sonra girilmemesi ve bu yolda gidecek sürücülerin yanlarında zincir, çekme halatı ve kar lastiği olması gerektiğini ifade ettiler.

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Kar yolları kapattı, Kazdağları'nda onlarca araç mahsur kaldı
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