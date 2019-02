Lüks otelde sıra kavgası ölümle bitti

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Suudi Arabistanlı doktor Khald Mohammedi Barrada ile İranlı kuyumcu A.N, lüks bir otelin resepsiyonunda sıra kavgasına tutuştu. Kavgadan dakikalar sonra Barrada yere yığılıp öldü. Gözaltına alınan A.N, "Vurmadım, sadece ittim" dedi.Olay, geçen cuma günü Bakırköy'deki Sheraton İstanbul Ataköy Hotel'de yaşandı. Suudi Arabistanlı doktor Khald Mohammedi Barrada,(50) otelin resepsiyon bölümünde sırada bekliyordu. O esnada İranlı kuyumcu A.N.(27) ile Barrada arasında resepsiyon sırası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafları araya girenler güçlükle ayırdı. Barrada, şikâyetçi olacağını söyleyince otele polis çağırıldı ancak daha sonra şikâyetinden vazgeçti. Kuyumcu A.N lüks cipiyle otelden ayrılırken, Barrada olaydan dakikalar sonra sigara içmek için çıktığı otelin kapısının önünde yere yığıldı. Hemen ambulans çağırıldı. Barrada, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hastane yolunda hayatını kaybetti. Bakırköy Araştırma Büro Amirliği ekipleri, başka bir otele giden A.N.'yi gözaltına aldı. A.N., ifadesinde Barrada ile aralarında yaşanan tartışmada itişme olduğunu, kendisine vurmadığını, sadece ittiğini iddia etti. A.N, adli kontrol kararıyla serbest kaldı.