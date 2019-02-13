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'de, silahlı saldırıda biri kadın iki kişi yaralandı

'de, bir site önünde yaşanan silahlı saldırıda, site görevlisi ile bir kadın yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 07:20
Şişli'de, silahlı saldırıda biri kadın iki kişi yaralandı

Olay, Teşvikiye Mahallesi Ferah Sokağı'nda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir sitede bina görevlisi olarak çalışan İbrahim S. ile ismi henüz belirlenemeyen bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu İbrahim S., vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet etmesi nedeniyle ağır şekilde yaralanırken, kadın ise sağ ayağından yaralandı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

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