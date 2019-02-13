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Unutulmaz şarkılarla 14 Şubat’ta sahnede

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Unutulmaz şarkılarla 14 Şubat’ta sahnede
Ünlü besteci ve söz yazarı Özdemir Erdoğan, "Unutulmayan Şarkılar" konserinde müzikseverlerle buluşacak. Konser, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde (yarın) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sanatçıya Turhan Yükseler yönetimindeki CRR Oda Orkestrası'nın eşlik edeceği konserde, "Bana Ellerini Ver", "Baharda Kuşlar Gibi", "Sevdim Seni Bir Kere" ve "Aç Kapıyı Gir İçeri"nin de aralarında bulunduğunu söz ve bestesi Özdemir Erdoğan'a ait eserler seslendirilecek. AA
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Unutulmaz şarkılarla 14 Şubat’ta sahnede
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