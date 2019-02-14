Kartal'da çökme riskli olan "Nuri Bey apartmanı" tahliye ediliyor

"CANA GELMESİN, MALA GELSİN"
Oturduğu daireyi boşaltanlardan biri olan Yaşar Ayaz, "Bizden biri şikayetçi oldu. Direk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldiler ve incelediler. Bunların sonucunda oturulamaz kararı verdiler. Bizim için de iyi oldu, sağlığımız açısından da iyi. Cana gelmesin mala gelsin. Sağolsun devlet de bu anlamda yardımcı oluyor. Dairelerimizi tahliye ediyoruz. Diğer komşularımız da yavaş yavaş tahliye edecek" dedi.
"DEVLETİMİZ YARDIM YAPACAK"
Ayaz, "Bütün eşyalarımızı alabiliyoruz. Alamayanlar vardı biliyorsunuz. Bize müsaade ettiler ve eşyalarımızı alabildik. Saate böldüler daireleri 3'er saat arayla boşaltıyoruz. Devletimiz yardım da yapacak sağolsunlar. Yardım yaptılar zaten, daha da yapacaklar. Bize taşınma parası ve aylık bin 500 lira kira yardımı yapacaklar. Bize eşya yardımı olmayacak, çünkü eşyalarımızı alıyoruz.