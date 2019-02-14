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Liseli Burak'ın intiharında '' iddiası

'un Bağcılar ilçesinde, lise öğrencisi Burak K. (16), kendisini apartmanın doğal gaz borusuna iple asarak, yaşamına son verdi. Muharrem K., oğlunun sürekli '' oyununu oynadığını ve bu nedenle ettiğini öne sürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 15:26
Liseli Burak'ın intiharında 'mavi balina' iddiası

Bağcılar'a bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Armağan- Muharrem K. çiftinin oğulları Burak, sabah saatlerinde, kendisini apartmanın doğal gaz borusuna iple asarak, yaşamına son verdi. Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi'nde eğitim gören Burak K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Muharrem K., oğlu Burak'ın sürekli 'mavi balina' adlı oyunu oynadığını ve bu nedenle intihar ettiğini ileri sürdü.

Burak K.'nin cenazesinin, yarın memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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Liseli Burak'ın intiharında 'mavi balina' iddiası
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