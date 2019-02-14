Osmangazi Köprüsü’nde uyuşturucu şüphelileri ile film gibi kovalamaca

İstanbul yönünden Yalova'ya doğru giden, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen lüks araç, dün gece Osmangazi Köprüsü'nün giriş ve çıkışında önlem alınarak durdurulmak istendi. Kuzey Gişeleri'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. Altınova Gişeleri'nde de polisin önlem aldığını gören şüpheliler, geri manevra yapıp, ters yönde kaçmaya başladı. Polis ekipleri de peşlerine düştü. Kuzey Gişeleri'ndeki polis ekipleri, polis otolarıyla yola barikat kurarak önlem aldı. E.D. (43) yönetimindeki araç, barikat oluşturulan iki polis aracına çarptı.



Bu sırada araçtan inen sürücü E.D., elindeki paketi 20 metre yükseklikten köprü çıkışın yakın attı, ardından da kendisi atladı. Polis, araçtaki diğer şüpheliler R.Ş. (41) ve N.C. (26) adlı kadın ile köprüden toprak zemine atlayarak yaralanan E.D.'yi yakaladı. Kovalamaca ise saniye saniye köprünün termal kameralarına yansıdı.

Osmangazi Köprüsü’nde uyuşturucu şüphelileri ile polis arasındaki film gibi kovalamaca kamerada!



Şüphelinin attığı pakette yapılan incelemede, gitar kılıfı içerisine gizlenen 3 kilo 468 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden R.Ş. ile köprüden atlayan şüphelinin sevgilisi olduğu belirtilen N.C. emniyet müdürlüğüne ayaklarının kırıldığı belirlenen E.D. ise Kocaeli'de bir hastaneye kaldırıldı.

R.Ş. ve N.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.