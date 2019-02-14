Otomobilin çarptığı kadını, 700 metre sürükleyen kamyonetin sürücüsü yakalandı

Olay, 13 Şubat'ta saat 07.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D- 400 Karayolu'nda meydana geldi. Ali Seyit A. yönetimindeki 33 D 8096 plakalı otomobil, bölünmüş yoldaki refüjde, demir bariyerlerin arasından çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Münise Cingöz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup düşen Cingöz, yoldan geçen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin yaklaşık 700 metre altında, Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Camii'nin önüne kadar sürüklenen Münise Cingöz, feci şekilde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü kaçarken, Ali Seyit A.'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Cingöz'ün cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Münise Cingöz'ü sürükleyen kamyonetin plakasını tespit etti. Sürücü olduğu iddia edilen Bekir P., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bekir P., sorgusunda, "Kimseyi görmedim, sadece bir ses duydum fakat yoluma devam ettim" dedi. Sürücü daha sonra Akıncılar Polis Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.