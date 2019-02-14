Ozan Arif hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

"Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede 70 yaşında yaşamını yitirdi.Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gören Arif Şirin dün sabah hayatını kaybetti. Şirin'in ölüm haberini alan yakınları, Atakum ilçesindeki evine gitti. Şirin'in cenazesi, 16 Şubat Cumartesi günü Samsun'daki Büyük Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Arif Şirin'in oğlu Mehmet Alp Şirin, babasının yakın arkadaşları yurt dışından geleceği için cenaze töreninin cumartesiye alındığını belirterek "Acımız büyük. Her nefis ölümü tadacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Babam da tattı. Her evlat için babasının ölümü erken olur. Bizim için de erken öldü" dedi.