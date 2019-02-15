6 ay uzatma talebi reddedildi

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Demet Akalın'la, tehdit ve hakaretle suçladığı sunucu Ece Erken arasındaki hukuki çekişme sürüyor. Akalın'ın, süresi dolan 1 aylık korunma kararıyla ilgili 6 aylık uzatma talebi reddedildi. Akalın bir süre önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne korunma talepli dilekçe vermişti. Dilekçeye göre; Erken geçen 7 Ocak'ta programda Akalın aleyhinde hakaret içerikli sözler kullandı. Program öncesi sosyal medyada "İfşa günü delillerle... Demet Akalın'ın gerçek yüzü. İspatlarla..." diye yazan Erken, programda "Demet Akalın, İbrahim Kutluay tarafından kavga edip evden atılınca evimi açtım. Evimi açtığım için o dönemki erkek arkadaşım sonra eşim oldu Tuncer Öztarhan benden ayrıldı. Nedenini anlatayım mı Demet Akalın?" dedi. Erken'in 1 ay süreyle Akalın'a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verildi. Tedbir kararı 11 Şubat'ta sona erdi. Akalın da tedbir kararının uzatılması için yeniden mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme, Akalın'ın 6 aylık korunma kararının uzatma talebini reddetti.