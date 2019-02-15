Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor

'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, ve 'de kar ve tipi nedeniyle 708 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu Başkale ilçesinde ulaşıma kapanan 160 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 10:04
Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, ekiplerin, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 193 köy yolunu ulaşıma açmak için çalıştığını söyledi.

Bitlis'in Mutki ilçesindeki tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Muş'ta aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle 205 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele ile yol açma çalışmalarını 57 iş makinesi ve 98 personelle sürdürdüklerini ifade etti.

Hakkari'de kapalı 45 köy ve 105 mezra yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN