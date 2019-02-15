İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
09.30-12.25 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile
07.50–09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
08.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya),
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile
12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.