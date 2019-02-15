İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

BUGÜN NELER OLDU

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.09.30-12.25 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile07.50–09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.08.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),09.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya),11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.