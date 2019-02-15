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ve 'dan sefer iptalleri

() ve Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 05:01
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,

09.30-12.25 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile

07.50–09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,

08.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya),

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile

12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
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